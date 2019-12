Esclusiva: Semplici resta sotto esame. Contatti Spal-Iachini

Noi restiamo sempre della stessa idea: non è di sicuro Leonardo Semplici il principale artefice della fin qui deficitaria stagione della Spal. Ma la fiducia non è un optional che puoi acquistare al supermercato: Semplici l’ha incassata lunedì scorso, ma sa di essere sotto esame. La vita di un allenatore è questa, sono giorni complicati e delicati. Così dipenderà molto dall’esito della sfida di domani in casa della Roma: se andasse male, se fosse un tracollo, Semplici potrebbe salutare. Dopo aver pensato anche a Ballardini (ma stasera Thiago Motta si gioca molto nel derby), nelle ultime ore la Spal ha avviato contatti con Iachini, candidato da tenere in considerazione. Ma prima Roma-Spal di domani pomeriggio alle 18, in ballo il futuro di Semplici.

Foto: Spal Twitter