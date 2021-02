Esclusiva: Semplici-Cagliari, telefonata dopo le 14. La situazione

Il Cagliari cerca un allenatore, il primo a essere stato interpellato è stato Leonardo Semplici. Dopo l’incontro di ieri, ci sono stati ulteriori contatti meno di un’ora fa. Tutto questo perché il Cagliari è entrato nell’ordine di idee di trovare una soluzione che accontenti tutti, lo stesso ex Spal in testa. Tutto questo perché i discorsi con Rastelli non sono andati avanti, Donadoni ha chiesto garanzie con un anno e mezzo di contratto, le altre sono sempre state considerate alternative. E Semplici, la prima scelta di Giulini, ora torna in lizza, il primo nome da venerdì a conferma che – come anticipato – era una pista da tenere in forte considerazione malgrado il mancato accordo di ieri. E Di Franceschi aspetta che gli venga notificato l’esonero.

Foto: Zimbio