Esclusiva: Semplici-Cagliari, incontro nel pomeriggio

Leonardo Semplici viaggia velocemente verso la panchina del Cagliari. Nel pomeriggio un incontro per arrivare agli accordi, in questo caso bisogna sempre aspettare per precauzione, ma la prima scelta fin da ieri sera resta l’ex Spal. E il summit permetterà di definire l’intesa, dopo l’inevitabile decisione di sollevare Di Francesco per un rendimento disastroso. Il Cagliari era andato subito su Semplici, scartando altre soluzioni. Ora gli accordi definitivi, non c’è tempo da perdere.

Foto: Spal Twitter