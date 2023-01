Esclusiva: Sebastiano Esposito, stand-by Ternana. Il Perugia avanza

Sebastiano Esposito lascerà l’Inter entro martedì, sarà interrotto il prestito con l’Anderlecht. Vi abbiamo parlato della Ternana che lo aveva bloccato diverse settimane fa, ma siamo entrati in una fase di stand-by. Il Sudtirol è interessato, ma per il momento insegue. Ora avanza il Perugia che nelle ultimissime ore ha conquistato la pole e che lavora per chiudere tra stasera e domani.

Foto: Instagram Sebastiano Esposito