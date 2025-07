Esclusiva: Sebastiano Esposito, sondaggi di Ajax e Udinese. Ma il suo futuro…

25/07/2025 | 00:05:13

Sebastiano Esposito troverà un nuovo club in questa sessione di mercato. Nelle ultime ore ci sono stati sondaggi di Ajax e Udinese, non sappiamo se andranno avanti ma lo registriamo a titolo di cronaca. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter ci sono sempre Cagliari e Fiorentina, ma abbiamo già spiegato come oggi la situazione viva una fase di stand-by. Occhio sempre al Parma, interessato con o senza Leoni nella trattativa, e per il difensore centrale bisogna aspettare e capire il momento giusto. Dopo quanto raccontato nelle scorse settimane su Leoni, è il caso di ribadire che in questi giorni l’Inter ha una priorità e si chiama Lookman.

Sebastiano Esposito profilo X Empoli