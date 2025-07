Esclusiva: Sebastiano Esposito, incontro con il Cagliari. Ora la Fiorentina…

10/07/2025 | 23:35:21

Non troppi giorni fa vi avevamo svelato la pista Sebastiano Esposito anche per il Cagliari. Ora possiamo aggiungere che c’è stato un incontro, il Cagliari vorrebbe chiudere e accontentare l’attaccante classe 2002 in scadenza di contratto con l’Inter. Il pressing del Cagliari è davvero alto, ma la Fiorentina è stato il primo club a muoversi per Sebastiano e ora attende l’arrivo di Pioli per uscire allo scoperto. Ricordiamo la valutazione da 6-7 milioni, difficile – malgrado gli avvistamenti – che Esposito scelga una soluzione all’estero.

Foto: X Empoli