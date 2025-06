Esclusiva: Sebastiano Esposito, con il Parma c’è anche la Fiorentina

20/06/2025 | 15:05:15

La Fiorentina ha preso Dzeko e cerca altre soluzioni in attacco. La vicenda Kean è molto chiara, c’è una clausola, qualcuno deve materializzarsi e fin qui non c’è stato nulla di concreto. Se qualcuno, con il gradimento di Kean, pagasse la clausola la Fiorentina investirebbe su un altro attaccante, ma la speranza è quella di andare avanti con l’attuale specialista offensivo. Non sono comunque esclusi altri movimenti nel reparto offensivo, un profilo che piace è quello di Sebastiano Esposito, in scadenza tra poco più di un anno con l’Inter, seguito anche dal Parma. Foto: profilo X Empoli