Il Bari sta aspettando una risposta dalla Salernitana per Giulio Maggiore, c’è l’accordo con il centrocampista ma non col club granata. Ma nelle ultime ore, i pugliesi sono andati forti su un altro obiettivo, si tratta di Braunoder. Per il classe 2002 esiste già una trattativa in stato avanzato, che decollerebbe nel caso in cui Maggiore non fosse biancorosso.

