Esclusiva: Schick, sirene tedesche. Roma, non solo Higuain. Su Lammers…

Anche Patrik Schick potrebbe lasciare presto la Roma. Nelle ultime ore si sono intensificate le sirene tedesche, il Borussia Dortmund e non solo. La Roma aspetta sempre liete novelle per Gonzalo Higuain, quando la Juve prenderà la punta centrale, non si illude troppo per Icardi, sapendo che l’Inter aspetta Dzeko. Se Schick dovesse lasciare, un candidato da seguire per la sostituzione è Sam Lammers, a maggior ragione dopo l’eliminazione del PSV dalla Champions. Lammers aveva un accordo in passato con la Sampdoria, piace anche alla Fiorentina e la Roma gradisce. Per la difesa proposto Lovren, monitoraggio sulle sue condizioni fisiche, ci sarà un ultimo tentativo per Alderweireld. Mentre Glik, malgrado le smentite, resta una soluzione oggi più defilata.

Foto: Twitter ufficiale Roma