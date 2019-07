L‘Ascoli accelera per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo reduce dal Mondiale Under 20. Il club bianconero ha guadagnato la pole per assicurarsi le prestazioni dell’ex Zwolle, inseguono Perugia e Pescara. Ma oggi l’Ascoli è davanti, la prossima settimana si decide il futuro di Scamacca.

Foto Twitter ufficiale Sassuolo