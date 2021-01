Esclusiva: Scamacca-Juve, ora il Sassuolo può aprire al prestito con diritto. Le altre in attesa

Gianluca Scamacca resta un obiettivo molto concreto per la Juve. Anche in giornata ci sono stati contatti tra i due club, possibile che domani (in occasione della Supercoppa Italiana) ci sia un incontro tra Carnevali e Paratici per arrivare a una soluzione. Il Sassuolo aveva pensato anche a riportare Scamacca in Emilia come alternativa a Caputo, ma non è una soluzione che convince. Il Sassuolo valuta Scamacca tra i 20 e i 23 milioni, la novità può consistere nell’apertura alla Juve in prestito con diritto di riscatto. Il Sassuolo era partito da una richiesta di prestito con obbligo e pagamento in 18 mesi, con la possibilità concreta di valutare contropartite tecniche. Ma i rapporti sono eccellenti e si può trovare una formula che convinca tutti. Intanto, gli altri club interessati (Bologna e Parma in modo particolare) devono restare alla finestra, aspettando che Juve e Sassuolo – con la benedizione del Genoa – arrivino a una soluzione.

Foto: Twitter Genoa