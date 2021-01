Esclusiva: Scamacca-Juve, lunedì e martedì giorni chiave. E il Parma offre l’obbligo

e il suo futuro: lunedì e martedì saranno due giorni chiave. Anche per capire bene la posizione dellaall’interno dei suoi rapporti privilegiati con il. La stessa Juve che, come raccontato, è alla finestra per capire gli sviluppi della vicenda Dzeko . Carnevali e Paratici hanno continuato a dialogare per Scamacca con una certa continuità, il club emiliano continua a chiudere obbligo di riscatto a 18 mesi ma la Juve confida di trovare una formula anche con diritto, impegnandosi in qualche modo per il futuro. Ripetiamo: il profilo piace molto a Paratici e Cherubini, bisogna trovare la quadra. In caso contrario, ci sarebbe chi è disponibile all’obbligo di riscatto: vi avevamo parlato di Bologna e Parma, ora c’è soprattutto il Parma che vorrebbe fare un investimento. E che aspetta l’esito dei dialoghi tra Juve e Sassuolo, sempre Scamacca al centro del mercato.