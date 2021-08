Esclusiva: Scamacca-Cagliari, via libera atteso in serata. I dettagli

Gianluca Scamacca vede il Cagliari. Al netto di clamorose sorprese, che mai possiamo escludere, il Sassuolo darà il via libera subito dopo la gara che giocherà contro la Sampdoria alle 18.30. Il club emiliano avrebbe dovuto aspettare per le delicate vicende relative agli esterni, ma l’attaccante confida di incassare il placet, visto che ha già gli accordi con il Cagliari. È un’operazione così strutturata: un paio di milioni di prestito più una cifra di circa 25 milioni per il diritto di riscatto. Scamacca è stato a lungo seguito dall’Inter, che continuerà a monitorarlo, ma – come abbiamo detto in più occasioni – ha soltanto voglia di giocare. E il Cagliari lo aspetta.

