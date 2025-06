Esclusiva: Sassuolo, trattativa avviata per Cutrone

26/06/2025 | 14:23:43

Patrick Cutrone lascerà quasi sicuramente il Como in questa finestra di mercato, a maggior ragione dopo i movimenti in corso del club lombardo per fare altre operazioni nel reparto offensivo (Morata in testa). Cutrone sta valutando diverse proposte, ma il Sassuolo è il club che ci sta pensando con maggiore concretezza, è il profilo in cima alla lista per l’attacco. Ora così lavorerà per arrivare agli accordi.

Foto: insta Cutrone