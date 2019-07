Secondo incontro in pochi giorni per Diego Farias al Sassuolo. Ci sono i margini per chiudere, sarebbe il terzo colpo di spessore per il club emiliano dopo Traorè e Caputo. Un vecchio obiettivo che torna prepotentemente di moda, c’è l’apertura del Cagliari. E il Lecce, fortemente interessato a Farias, per ora resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.

Foto Twitter Cagliari