Esclusiva: Sarri-Lazio, accordo trovato anche sul mercato. I dettagli

01/06/2025 | 17:05:52

La riunione in Toscana tra Maurizio Sarri e la Lazio ha portato agli accordi totali. Passaggio che bisognava aspettare perché, dopo aver trovato la quadratura sull’ingaggio (contratto biennale con opzione), bisognava perfezionare l’intesa sul mercato e sui piani delle prossime settimane. L’accordo è totale. Sarri ha chiesto di essere coinvolto per non ripetere le stesse situazioni del passato. Esempio: se qualche big decidesse di andar via, partirebbe solo in presenza di un sostituto davvero all’altezza. Alla luce di una riunione durata oltre tre ore, siamo alla svolta. Presto Sarri sarà a Roma per firmare i contatti, ultima formalità prima degli annunci. Il Comandante torna alla Lazio dopo circa 15 mesi, sulla scia del grande Franco Califano che non escludeva il ritorno…

Foto: WeTransfer Clinic Valdarno