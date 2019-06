Esclusiva: Sarri-Juve, la risoluzione con il Chelsea è in tasca! Ora…

Il Chelsea ha liberato Maurizio Sarri venerdì scorso, come vi abbiamo anticipato nei dettagli. La documentazione è nelle mani di Fali Ramadani, l’intermediario che ha subito avvertito la Juve dell’operazione pienamente riuscita. Poi ha avuto inizio il depistaggio, anche sul rientro in Italia di Sarri. Previsto inizialmente con un volo privato (e prenotato) sabato scorso, poi slittato fino a domenica e poi ancora di qualche ora. La parola d’ordine è stata: silenzio e nessuna ammissione. Nel frattempo Paratici (che MAI ha incontrato Sarri a Milano sabato scorso) se n’è andato in relax a Capri, oggi riceverà un premio a Napoli, poi entreremo in zona Sarri. Stiamo allertati fin da oggi, ne vale la pena. E’ un countdown scandito e che non avrà sorprese come vi raccontiamo dal 17 maggio e (soprattutto) da venerdì scorso.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea