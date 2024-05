Esclusiva: Sarri è il sogno di Cairo. Il Siviglia in pressing. Ma per ora…

Al Torino piace e non poco Maurizio Sarri. Aggiungiamo anche che l’allenatore è un pallino di Cairo, il numero uno del club vorrebbe alzare l’asticella, ha mandato già i primi segnali e presto ci saranno probabilmente nuovi contatti. Ma l’operazione è tutt’altro che semplice, Sarri per ora vuole aspettare. L’allenatore ha detto no a diversi club all’estero, il discorso Siviglia è ancora in piedi (anzi, il pressing degli spagnoli sta aumentando…), ma possono emergere altri scenari. Il Torino ha sondato Gattuso e Italiano, fin qui senza sviluppi, resta molto aperta l’opzione Vanoli. Tornando a Sarri-Milan, rispetto a quanto raccontato una settimana fa da Gianluigi Longari valgono gli scenari suddetti: sarebbe una destinazione molto gradita, ci sono stati contatti indiretti negli ultimi giorni, ma serve altro. Il Milan è all’interno di un balletto portoghese che può portare a decisioni diverse. Ripetiamo: Sarri intende aspettare tutti i movimenti in Serie A prima di tirare le somme e prendere una decisione. La vicenda Lazio gli ha aperto gli occhi: i grandi risultati ottenuti restano, ma decisioni al buio mai più.

Foto: twitter uff chelsea