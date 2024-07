Esclusiva: Sardo riparte dalla Germania, ma il Milan osserva

Jacopo Sardo ripartirà dall’FC Saarbrucken, terza serie tedesca, una trattativa già ufficializzata dal club tedesco. Stiamo parlando di un centrocampista classe 2005 di sicuro talento che lascia la Lazio dopo aver confermato le sue indubbie qualità anche nel corso della Youth League. Sardo c’è stato fino all’ultimo anche il Milan che ha osservato, non è intervenuto direttamente, ma potrebbe essersi una pista da tenere in considerazione per il futuro.

Foto: logo Milan