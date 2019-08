Esclusiva: Santon-Real Sociedad, trattativa in corso. Maiorca lontano

Davide Santon è sul punto di lasciare la Roma. Le trattative in Italia sono abbastanza ferme, nelle ultime ore ci aveva provato il Maiorca, ma non ci sono i numeri giusti. Ora è in corso una trattativa con la Real Sociedad nella speranza di trovare una soluzione. A meno che non si riscaldi qualche pista italiana, al momento tutto in stand-by. In caso di cessione, la Roma potrebbe concentrarsi su un altro terzino tra Zappacosta e Hysaj.

Foto: Zimbio