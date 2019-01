Esclusiva: Sandro-Udinese, Romulo-Lazio e Basta-Bologna: trattative in piedi

Ore caldissime sul fronte mercato. L’Udinese cerca un centrocampista e lo ha individuato in Sandro, come raccontato. La trattativa con il Genoa procede bene, il club friulano apprezza il brasiliano ex Tottenham e Benevento ed ha la necessità di consegnare almeno un o specialista in mezzo al campo a Nicola. In uscita dal Genoa c’è anche Romulo, sul quale la Lazio continua a lavorare in queste ultimissime ore di mercato. Il Bologna insiste per Basta, il laterale chiesto da Mihajlovic per rinforzare l’organico felsineo. Sandro-Udinese, Romulo-Lazio e Basta-Bologna: trattative in piedi.

Foto: sito ufficiale Genoa