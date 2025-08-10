Esclusiva: Sancho, sondaggio approfondito della Roma. Gli scenari

10/08/2025 | 21:46:25

Jadon Sancho e un futuro ancora da scrivere. Fino a oggi (10 agosto) l’esterno in scadenza di contratto con il Manchester United ha detto no a tutte le proposte (l’ultima del Besiktas) per aspettare la Juventus. Ma adesso deve guardarsi in giro e trovare una soluzione per il suo futuro. La Roma è scesa in campo con un sondaggio approfondito, vedremo se adesso andrà fino in fondo: di sicuro è un profilo che piace a Gasperini. Quando questa storia sarà finita, racconteremo qualche retroscena interessante. Non a caso qualche settimana fa vi avevamo svelato l’arrivo a Torino di Matthew Conning, intermediario del Manchester United, per chiudere l’operazione. C’erano tutti gli accordi con la Juventus: 15 milioni di sterline e 6 milioni di ingaggio a stagione, bisognava mettere a posto le commissioni. Comolli ha preso tempo, ha mantenuto i contatti e ha legato l’arrivo di Sancho a un’uscita nel reparto offensivo. Siccome nel calciomercato contano le firme, il resto è aria fritta, si possono raccontare le trattative in anticipo ma poi a fare la differenza è il nero su bianco. La Roma ha preso informazioni approfondite, conosce i costi dell’operazione e deciderà se passare all’offensiva. Di sicuro ha sondato, di sicuro apprezza Sancho cha ha bloccato qualsiasi trattativa (altrimenti avrebbe trovato sistemazione) e che ora potrebbe passare alla fase operativa. La Juventus reagirà alla sortita della Roma? È una domanda difficile, il mercato negli ultimi 15 giorni cambia e le fase di attesa passa in secondo piano. Intanto, capiremo presto se i giallorossi dal sondaggio più apprezzamento (confermati) andranno fino in fondo.

