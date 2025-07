Esclusiva: Sancho, nuovi contatti diretti tra gli agenti e la Juve. Ora serve…

14/07/2025 | 23:12:17

Jadon Sancho e la Juventus: partita ancora aperta. Anzi, contatti sempre più fitti come vi abbiamo anticipato diverse settimane fa. Proprio il 7 luglio avevamo aggiunto che l’esterno offensivo avrebbe dato la precedenza alla Juventus ancora per qualche giorno, considerata la concorrenza. E anche in giornata c’è stato un contatto diretto: Sancho vuole aspettare la Juventus, ma in situazioni del genere – è giusto ribadirlo senza troppi giri – conta solo chiudere perché il mercato è fatto di mille storie che cambiano ogni 10 minuti. Il Manchester United ha memorizzato che la Juventus non pagherà 25 milioni a meno di un anno dalla scadenza. Al momento nessuno paga 25 milioni e la Juventus continua ad avere la priorità nel gradimento del ragazzo. Ma restare aggrappati significa anche trovare una chiave per chiudere al più presto ed evitare inserimenti sempre possibili.

foto: Instagram Chelsea