Esclusiva: Sancho, la Juve insiste. Proposti 15 milioni di sterline

15/07/2025 | 23:04:39

La Juve resta forte su Sancho a prescindere da Conceicao, la chiara volontà di prendere due esterni offensivi (partendo dalla volontà di Chico di restare bianconero) .La Juve resta forte perché sa di continuare ad avere la sponda favorevole del diretto interessato, in scadenza di contratto tra meno di un anno. Ma siccome i pericoli sono sempre dietro l’angolo, la Juventus vuole agire senza aspettare troppo, in modo da evitare eventuali inserimenti. E nelle ultime ore ha proposto 15 milioni di sterline rispetto ai 25 milioni di euro chiesti dal Manchester United. La Juve, ribadiamo, ha un accordo totale con Sancho e il suo entourage, adesso serve andare fino in fondo con il club proprietario del cartellino.

