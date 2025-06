Esclusiva: Samuele Ricci, nuovi contatti tra Milan e Torino

24/06/2025 | 12:03:03

Il Milan cerca un paio di centrocampisti, sta facendo alcune riflessioni su Xhaka (che piace molto, non è più un ragazzino e bisogna accontentare il Bayer Leverkusen), ma nelle ultimissime ore ha riallacciato i contatti con il Torino per Samuele Ricci. Ricordiamo che il Milan deve fare almeno un paio di specialisti in quel ruolo e sta lavorando su più tavoli: Jashari, Guerra, Xhaka (con il punto di domanda della carta d’identità), senza trascurare i recenti contatti per Ricci che il Torino non considera più incedibile. Ricci piace molto anche all’Atalanta e a Juric, ma fin qui non ci sono stati approfondimenti tra i club e la situazione è legata al futuro di Ederson.

Foto: insta Torino