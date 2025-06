Esclusiva: Samuele Ricci, la Lazio non c’è più. Il Milan sì. E su Loftus-Cheek…

13/06/2025 | 13:33:05

Accostato alla Lazio nelle ultime ore Samuele Ricci non è nei radar biancocelesti. Era una vecchia idea di Maurizio Sarri, ma dobbiamo andare avanti e non indietro. Pertanto sono prive di fondamento le voci su una nuova avanzata sul centrocampista del Torino, mentre il Milan – come raccontato già a gennaio – è sempre in pista per Ricci. A meno che Tare non decida di andare su un profilo diverso e di esperienza internazionale, visto che ne sta seguendo diversi. Resta sempre alto il gradimento di Maurizio Sarri per Loftus-Cheek che ha allenato al Chelsea e che avrebbe voluto già due anni fa alla Lazio, ma il Milan si era mosso prima. Se ci fossero margini e il Milan lo mettesse sul mercato, la Lazio un tentativo lo farebbe…

Foto: instagram Tornio