Esclusiva: Samuel Mbangula nella lista del Bologna

21/05/2025 | 20:35:12

Samuel Mbangula potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di mercato. Le qualità dell’attaccante esterno belga classe 2003 sono fuori discussione, ma è normale pensare che possa avere maggiore visibilità. Lo scorso gennaio c’erano state proposte dall’estero che la Juve non aveva voluto prendere in considerazione. Adesso ci possono essere altri scenari, per esempio il Bologna che lo apprezza molto. Negli ultimi mesi e anche nelle ultime ore alla Juve è stato accostato Ndoye, l’attaccante esterno ha mercato ovunque (non solo in Serie A) e ha una valutazione non inferiore aI 45 milioni. Ma Mbangula piace a prescindere al club rossoblù, una traccia da seguire tra le altre.

foto: instagram Mbangula