Esclusiva: Samp, venerdì sera arriva Murillo. Stasera la risposta per Rigoni. Su Gabbiadini e Ramirez…

La Samp è su più tavoli. E’ previsto per venerdì sera l’arrivo di Jeison Murillo, il difensore colombiano ex Inter, preso dal Valencia per una cifra appena sotto i 15 milioni tra prestito e riscatto. Le visite di Murillo sono state fissate per sabato. Tra stasera e domani la risposta dello Zenit per Rigoni, c’è fiducia. Continua il pressing per Lammers, l’accordo con l’agente risale a diverse settimane fa, con Gabbiadinii in uscita: per Manolo il Bologna ha mosso passi importanti, nelle scorse settimane avevano fatto sondaggi sia il Sassuolo che il Cagliari. E va avanti la trattativa con lo Spartak Mosca per la cessione di Gaston Ramirez.