Esclusiva. Samp-Rigoni, nuovi contatti. Ora lo Zenit…

La Samp deve chiudere almeno due o tre operazioni negli ultimi sei giorni di mercato. Vi abbiamo raccontato lo stand-by per Defrel, con la Samp che ha aspettato il via libera definitivo alle 14,30 e non avendolo ha preferito virare su altre soluzioni (Simeone della Fiorentina è un nome in evidenza). Ma arriverà anche un esterno offensivo e poco fa c’è stata una riapertura dello Zenit per Emiliano Rigoni, un profilo inseguito a lungo. E ora potrebbero esserci i margini per un prestito anche leggermente oneroso con diritto di riscatto, la Samp ha ricominciato a lavorarci.

Foto: Twitter Zenit