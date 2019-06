Esclusiva: Samp, nuova pista per l’attacco. Piace Brekalo

Josip Brekalo è la nuova pista per l’attacco della Samp. In lista resta Verdi, ma piace molto l’esterno offensivo croato classe 1998 di proprietà del Wolfsburg. I tedeschi lo prelevarono nel 2016 dalla Dinamo Zagabria, adesso possono essere maturi i tempi per un’altra esperienza e la Samp ci sta pensando con un certo interesse. Brekalo gioca prevalentemente come esterno offensivo sinistro, ha un’ottima tecnica e grossi margini di miglioramento. Ma è un talento puro, prima di andare al Wolfsburg era stato seguito con un certo interesse anche dall’Inter. Ora la Samp…

Foto: twitter ufficiale Wolfsburg