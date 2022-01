Esclusiva: Samp, interesse per Fabio Borini

La Samp cerca un altro attaccante: piace Grifo, come raccontato nei giorni scorsi, anche se non sarà una trattativa semplice. Intanto, emerge un interesse concreto per Fabio Borini, attaccante esterno classe 1991, che già un paio di anni fa era stato seguito dal club blucerchiato. Borini ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Karagumruk, ma ci sono possibilità per un ritorno in Serie A: la Samp ci sta pensando.

