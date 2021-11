Esclusiva: Samp, incontro Faggiano-Giampaolo

La Samp vuole trovare gli accordi con Marco Giampaolo, con un contratto almeno biennale, ben oltre quello in scadenza con il Torino. Sta per avere inizio un incontro tra il direttore sportivo Faggiano e lo stesso allenatore, in Abruzzo tra Pescara e Giulianova. Ulteriore conferma che, com’era chiaro da ieri pomeriggio, la Samp sarebbe andata su due profili, Giampaolo e Iachini. Ma almeno in queste ore la precedenza viene data a Giampaolo, com’è confermato dalla novità dell’incontro. Iachini resta in attesa, la Samp incontra Giampaolo, ormai D’Aversa ha zero fiducia.

Foto: Twitter Milan