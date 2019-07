Esclusiva: Samp, in arrivo l’agente di Rigoni. Ma un altro esterno…

L’agente di Emiliano Rigoni presto sarà in Italia. La Samp ha raggiunto un accordo di massima con lo Zenit, che prenderà un sostituto, per circa 12 milioni. Adesso vuole trovare un’intesa definitiva con chi assiste Rigoni. La Samp acquisterà un altro esterno offensivo: il sogno è Verdi (prima scelta del Toro), ma in lista resiste Brekalo del Wolfsburg e sta guadagnando posizioni Trezeguet del Kasimpasa che la scorsa estate è stato vicino al Parma. Da monitorare sempre la posizione di Lammers che, però, ha altre caratteristiche.

Foto Twitter Zenit