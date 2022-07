La Samp ha liberato Falcone per il Lecce, ma vuole prendere un altro portiere da affiancare ad Audero. C’è un nome nuovo: in mattinata ci sono stati contatti con il Bologna per Federico Ravaglia, classe 1999, un profilo che a sorpresa sta scalando posizioni. Falcone ha già scelto di andare a giocare, era un obiettivo dello Spezia che sta continuano a trattare con la Lazio per Provedel.

Foto: Sito Frosinone