La super offerta per Stefano Salvi è del Cerignola e non del Gallipoli come erroneamente scritto poco fa. Un’offerta importante per un centrocampista di qualità, classe 1987 ed ex Lecce, che si è da poco svincolato dal Vicenza. La trattativa sta andando avanti in modo concreto con possibilità in rialzo di arrivare alla definizione.

Foto: Vicenza sito ufficiale