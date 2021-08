Esclusiva: Salernitana, trattativa avanzata per Gerson Rodrigues. Stand by Simy, pronto Ekuban

La Salernitana ha una trattativa in stato avanzato per Gerson Rodrigues, esterno offensivo classe 1995 della Dinamo Kiev e della nazionale lussemburghese. Una trattativa nata a sorpresa poco dopo l’ora di cena e che potrebbe concretizzarsi rapidamente nelle prossime ore. Ma c’è di più: la trattativa per Simy è in una fase di stand by dopo gli accordi raggiunti nelle scorse ore per 6 milioni. Simy era stato liberato dal Crotone e la Salernitana l’aveva atteso lunedì per poi presentarlo, ma poi evidentemente sono nati alcuni intoppi, possibile l’inserimento di qualche altro club (Fiorentina?, Genoa?), fatto sta che l’operazione non è stata ancora completata. E la Salernitana sta pensando ad un eventuale sostituto: si tratta di Caleb Ansah Ekuban, attaccante classe 1994, ghanese con cittadinanza italiana che il Genoa ha tesserato da poco dopo una trattativa con il Trabzonspor.

Sono due piste calde, adesso si tratta di capire come finirà la vicenda Simy.

Foto: Twitter personale Gerson Rodrigues