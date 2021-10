Esclusiva: Salernitana, sfiducia a Castori. Avanza Colantuono, gli scenari

La Salernitana non ha più fiducia nei riguardi di Fabrizio Castori al punto che l’esonero resta un’opzione probabile. Riunione alle 17 per una decisione definitiva, ma ormai il club ha deciso di cambiare. Negli ultimissimi minuti ha preso quota la candidatura di Stefano Colantuono che ha già detto sì e si tratterebbe di un ritorno. Piace anche Iachini ma intanto Colantuono ha già detto sì. Sullo sfondo e nulla più altri profili come quelli di Marino e Nicola.

Foto: Twitter Salernitana