La Salernitana è in pressing per Jacopo Dall’Oglio, centrocampista classe 1992 di proprietà del Brescia. Un profilo che piace non poco al club campano, pronto a passare all’azione per assicurarsi le sue prestazioni. Su Dall’Oglio ci sono anche Cremonese e Apollon Limassol, ma oggi la Salernitana è in vantaggio.