Luka Bogdan è il nuovo difensore centrale della Salernitana. Accordo raggiunto pochi minuti fa con il Livorno, operazione da 400mila euro piò bonus. Un colpo importante per il club campano, dopo il naufragio dell’operazione Ranieri (finito poi alla Spal). Bogdan sarà presto a Salerno per le visite e per mettersi subito a disposizione di Castori.

Foto: Instagram personale