Esclusiva: Salernitana, in arrivo Bianchetti. Giannetti ok

La Salernitana è molto attiva sul mercato. Notizia delle ultimissime ore: il club campano è molto vicino a Matteo Bianchetti, difensore centrale classe ’93. Operazione molto ben impostata, per quello che sarebbe importante rinforzo per il pacchetto arretrato della Salernitana. Tutto fatto, invece, per l’arrivo di Giannetti.