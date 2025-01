La Salernitana non si ferma. Dopo quanto raccontato nei giorni scorsi, ecco un nuovo colpo. Si tratta del difensore centrale Juan Cruz Guasone, classe 2001, ultima esperienza con l’Estudiantes e che è già arrivato a sorpresa in città. La Salernitana aveva pensato anche a Barba, ma non c’erano le condizioni per gli accordi, e così ha virato su Guasone.

Foto: Instagram Logo Salernitana