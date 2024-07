Esclusiva: Salernitana, è fatta per Gentile dalla Fiorentina

La Salernitana ha chiuso un colpo per la difesa. Pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il prestito del terzino destro Davide Gentile, classe 2003, nell’ultima stagione a Fiorenzuola. Adesso la possibilità di una nuova e importante esperienza in Serie B.

Foto: Wikipedia