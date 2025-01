Esclusiva: Salernitana, c’è Lochoshvili per la difesa

La Salernitana non si ferma, assolutamente scatenata in questa fase del mercato. Un altro colpo in arrivo: si tratta di Luka Lochoshvili, classe 1998, base di accordo con la Cremonese e ultimi dettagli che stanno per essere perfezionati. Lochoshvili è un georgiano che può giocare sia al centro della difesa che sulla fascia sinistra, un mancino che sarà molto utile alla Salernitana impegnata a recuperare posizioni in classifica.

Foto: Instagram Lochoshvili