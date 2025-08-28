Esclusiva: Salah-Eddine apre al Torino, in agenda contatto diretto tra i granata e la Roma

28/08/2025 | 17:41:38

Il Torino cerca un terzino sinistro, ha fatto un tentativo anche per Fabiano Parisi ma non ci sono margini. E nelle ultimissime ore ha registrato l’apertura di Anass Salah-Eddine, olandese classe 2002 in uscita dalla Roma. Salah-Eddine ha altre proposte tra Italia e estero, ma ha completamente aperto ai granata e nelle prossime ore ci sarà un contatto diretto tra i due club per arrivare alla soluzione. La Roma, come anticipato ieri sera, aspetta il via libera definitivo dal Liverpool per Tsimikas.

Foto: sito Roma