Esclusiva: Rugani, terzo rilancio Chelsea! Entro una settimana…

Daniele Rugani sempre più in orbita Chelsea. Vi segnaliamo il terzo rilancio del club di Abramovich, ulteriore conferma che molto presto si sbloccherà la trattativa per Sarri come erede di Conte sulla panchina dei Blues. Nuovo contatto tra Paratici e Ramadani, sul tavolo la non modica cifra di 35 milioni di sterline che equivalgono a 40 milioni di euro. Per chi si scandalizza chiariamo: per la mentalità inglese la corsa al difensore centrale non ha prezzo. A maggior ragione se serve per accontentare il nuovo allenatore in arrivo. Per Rugani pronto un quinquennale da 3,5 a stagione. Si può chiudere presto, entro sette-otto giorni, prima l’annuncio di Sarri.

Foto: sito ufficiale Juventus