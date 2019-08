Esclusiva: Rugani, sì alla Roma (e Lovren resta in lizza). Già la prossima settimana…

Daniele Rugani è destinato a lasciare la Juve. Già ieri sera vi avevamo parlato di una telefonata tra i club con la Roma fortemente interessata al classe ‘94 dopo la trattativa con l’Arsenal non andata a buon fine. Già tra lunedì e martedì ci sarà un incontro Roma-Juve per arrivare alla fumata bianca. Si lavorerà sulla formula che potrebbe essere in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma anche in prestito con obbligo. C’è il via libera di Sarri, evidentemente perché con cinque centrali difensivi a disposizione i margini di utilizzo per Rugani sarebbero molto limitati. E il club giallorosso è una destinazione molto gradita, al punto che il ragazzo toscano ha già detto sì. Nel frattempo la Roma, dopo aver cercato in ogni modo di prendere Alderweireld, mantiene i contatti con Lovren. Ma Rugani è la priorità del club giallorosso.

Foto: Twitter ufficiale Juventus