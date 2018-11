Esclusiva: Rugani-Roma, incontro esplorativo a Trigoria. Su Manolas…

Daniele Rugani, come già raccontato, ha un accordo solo da formalizzare con la Juve per il prolungamento (dal 2021 fino al 2023) e l’adeguamento (a partire da una base di circa 2,5 milioni a stagione più bonus). L’idea è quella di rivedersi nelle prossime settimane per mettere nero su bianco dopo il corteggiamento del Chelsea durante la scorsa estate. Intanto sul difensore c’è sempre l’interesse di altri club. La novità: nel pomeriggio c’è stato un incontro a Trigoria tra il suo agente Torchia e la Roma. Una situazione per ora esplorativa, Rugani piace al club giallorosso. Esattamente come da tempo Manolas piace alla Juve e ricordiamo che per il greco (scadenza 2022) la Roma vorrebbe togliere la clausola da 36 milioni che tornerà in vigore la prossima estate. Ma per il momento non ci sono stati accordi in relazione alla clausola.

Foto: sito ufficiale Juventus