Esclusiva: Rugani-Roma, domani Paratici e l’agente nella Capitale. Le cifre

Contatti nella giornata di oggi tra Petrachi e Paratici per il trasferimento di Daniele Rugani dalla Juve alla Roma. Sulla formula ci siamo: prestito oneroso da 5 milioni, con obbligo di riscatto a 25. Le condizioni sono queste, vanno bene a entrambi, bisogna trovare la quadratura complessiva anche sull’ingaggio. E domani ci sarà un nuovo incontro, probabilmente a Roma, presente Fabio Paratici e con il coinvolgimento di Davide Torchia, agente del difensore. La valutazione è più bassa rispetto a quanto era stato pattuito durante il mercato inglese, ma i rapporti tra i club sono eccellenti, se si arriverà a una quadratura sull’ingaggio (da tre milioni a salire) si potrà perfezionare l’operazione. Fiducia. La Roma continua a insistere per Higuain, ma il Pipita non ha ancora dato un’apertura definitiva. Icardi viene sempre accostato alla Roma, il gradimento c’è esattamente come la volontà di Maurito di aspettare la Juve. E fino a quando prevarrà il suo desiderio, tutte le altre piste resteranno bloccate.

Foto: Twitter ufficiale Juventus