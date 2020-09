Esclusiva: Rugani, passi ufficiali del West Ham. La richiesta della Juve

Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juve entro il 5 ottobre. Il condizionale resta, perché deve arrivare una proposta che per il club bianconero non deve essere inferiore ai 18-20 milioni più bonus e possibilmente non in prestito, tuttavia ci sono margini di trattativa. C’è un solo club che, per il momento, ha mosso passi ufficiali per il difensore centrale: si tratta del West Ham, il profilo di Rugani ha avuto totali apprezzamenti, c’è l’avallo tecnico. Negli ultimi giorni ci hanno provato anche Rennes, Fulham e Siviglia, ma non ci sono grandi margini. Mentre con il West Ham si può andare avanti, alle condizioni della Juve.

Foto: Instagram Rugani