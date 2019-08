Esclusiva: Rugani, ore calde. Tutte le offerte e gli scenari

L’agente di Daniele Rugani sarà domani in Inghilterra, un cambio di programma rispetto all’arrivo previsto per stasera, le prossime saranno ore caldissime. La Juve ha deciso di cederlo per fare plusvalenza e per impiegare cash sul mercato in entrata. La Juve ha fretta. La proposta originaria è dell’Arsenal che aveva pensato al prestito, ma che potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 40 e i 45 milioni. Ma occhio al Wolverhampton che ha grandi possibilità e che cerca un difensore centrale con quelle caratteristiche. Il Manchester United aveva sondato prima di prendere Maguire e ha continuato a sondare anche dopo, in virtù degli eccellenti rapporti con la Juve che possono dare frutti in questi ultimi giorni prima della chiusura del mercato inglese. Per Rugani pronto un ingaggio da 4,5 milioni più bonus, già la scorsa estate era stato cercato dal Chelsea, ma era stato considerato incedibile. Ora le cose stanno cambiando, per i suddetti motivi e perché la Juve ha cinque centrali, uno può uscire.

Foto: Juventus Twitter